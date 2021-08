VW Caddy : Eine Alternative zum Kleinbus

Mit dem neuen Caddy rollt VW das Thema Hochdachkombi neu auf: Fahrkomfort, Ausstattung (und auch Preise) des Golfs, maximaler Laderaum für alles, was Platz und Vielseitigkeit braucht.

Die Beliebtheit der sogenannten Hochdachkombis hat sich längst im Straßenbild niedergeschlagen. Das meist auf Kastenwagen basierende Format bedient vielleicht weniger das Ego, dafür umso intensiver Ansprüche an Vielseitigkeit und schieres Transportvolumen. In der Form kann das bei kompakten Abmessungen sonst keine Fahrzeugart.

Als Vorläufer der heutigen HDKs darf wohl der Renault Kangoo gelten, aber auch VW hat den Braten früh gerochen. Der Caddy, in seiner Ur-Form auf dem ersten Golf basierend, ist in seiner Bauart dorthin zurückgekehrt, freilich zur aktuellen Golf-Plattform: Sie liefert die Basis. Da schwingt das Versprechen auf mehr Fahrkomfort, als es der bisherige Caddy mit seinen hinteren Blattfedern bieten konnte, schon mit. Sie sind nun durch Schraubenfedern ersetzt, und zwar in einer Konstruktion, die trotzdem keine störenden Federdome in den Laderaum stellt.