Gruß und Kuss! Hat der Liebesbrief Zukunft?

Hauptbild • Das ist doch etwas anderes als eine kurze Whats-App-Nachricht: „The Love Letter“ von Thomas Sully (1834). • Ashmolean Museum Oxford / Getty

In Italien feiert man ein Festival, das eingesandte Liebesbriefe prämiert. In Frankreich boomt ein Portal, das amouröse Chatverläufe archiviert. Streiflichter auf die bedrohte Textsorte für die ganz großen Gefühle.

Ein Klassiker: Im Zug hat der Dichter Massimo Pamio seine Pina kennengelernt, es funkte gleich. Weil sie in verschiedenen Städten lebten, versprachen sie, einander täglich einen Brief zu schreiben – was in den Neunzigern noch keine Bizarrerie weltfremder Romantiker war. Heute nehmen sich die beiden der vom Ausstreben bedrohten Kulturtechnik an, die ihren Bund gestiftet hat: Sie sammeln Liebesbriefe, alte und aktuelle, zu deren Einsendung sie einladen.