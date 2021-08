Vom Roten Kreuz in den roten Klub: In Josef Caps Fußstapfen

Philip Kucher ist Gesundheitssprecher der SPÖ im Parlament. Und profitierte in dieser Rolle indirekt auch von der Coronakrise.

Seit dem Abgang von Josef Cap herrscht in der SPÖ eine gewisse Lücke, was die rhetorischen Fähigkeiten im Nationalratsplenum betrifft. Einer, der da durchaus Potenzial hat, ist der Abgeordnete Philip Kucher. Seit 2013 ist der 39-Jährige im Nationalrat. Die Mühen des Hinterbänklers hat er sich erspart, Kucher konnte sich gleich ein gewisses Standing im Klub der Sozialdemokraten erarbeiten – was aber auch der Gunst der Stunde zu verdanken ist: Als Kärntner war er gleich zu Beginn Mitglied des Untersuchungsausschusses zur Hypo Alpe Adria.