Intensivmediziner rufen zur Impfung auf

Vollständig Geimpfte seien auf den Intensivstationen „die absolute Ausnahme“.

Einen dringenden Corona-Impfappell hat am Freitag die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (Ögari) veröffentlicht. "Wir betreuen heute 72 Covid-19-Patientinnen und -Patienten an den österreichischen Intensivstationen und 301 insgesamt stationär", sagte Ögari-Präsident Walter Hasibeder vom Krankenhaus St. Vinzenz in Zams. "Wer sich impfen lässt, ist optimal gegen schwere Krankheitsverläufe geschützt."

Vor genau einem Jahr waren es mit 95 hospitalisierten Covid-Patientinnen und -Patienten, davon 21 intensivpflichtig, weniger als ein Drittel der heutigen Belagszahlen. "Allein in den vergangenen drei Wochen hat sich die Zahl der stationär aufgenommenen Erkrankten mit schwerem Covid-Verlauf verdreifacht, jene auf den Intensivstationen verdoppelt", betonte Hasibeder.

Das müsse nicht sein. "Es liegen inzwischen umfassende Daten aus aller Welt vor, die klar belegen, dass bei Vollimmunisierung gegen Sars-CoV-2 das Risiko eines schweren Verlaufs verschwindend gering ist. Unsere Erfahrungen an den österreichischen Intensivstationen decken sich mit den Studien." Intensivpflichtige Geimpfte mit Covid-19 "sind die absolute Ausnahme", betroffen seien Menschen, die an angeborenen oder erworbenen Immundefekten leiden. Anderslautende Gerüchte, wie sie in sozialen Medien kursieren, seien "schlicht und einfach Fake News", so der Ögari-Präsident.

Auch Daten der Stadt Wien zeigen, dass die Inzidenz bei Geimpften deutlich niedriger ist. Grafik: Stadt Wien

Die aktuelle Impfquote von knapp 57 Prozent müsse unbedingt erhöht werden, sagte Hasibeder. "Jede und jeder, die oder der nicht geimpft ist, wird sich letztlich infizieren. Und niemand kann den klinischen Verlauf und die gefährlichen Folgeerkrankungen einer Infektion im Einzelfall vorhersehen."

Dritte Teilimpfung erwünscht

Dass das Gesundheitsministerium einen klaren Plan für den "dritten Stich" im Herbst aufgesetzt habe, wurde begrüßt. "Wir wissen aus internationalen Daten, dass vor allem bei älteren Menschen nach einer bestimmten Zeit die Antikörpertiter wieder sinken", so Hasibeder. "Wollen wir also im kommenden Winter nicht wieder gerade in dieser besonders vulnerablen Gruppe vermehrt schwere Verläufe sehen, ist die Auffrischung sehr wichtig."

Die mit der vierten Welle und einer unzureichenden Durchimpfung einhergehenden Gefahren skizzierte der Ögari-Präsident anhand von US-Südstaaten wie Alabama, wo die Impfrate deutlich niedriger ist als im nationalen Durchschnitt und die Intensivkapazitäten bereits wieder ausgeschöpft sind. Auch in der Schweiz drohe angesichts stark steigender Infektions- und stagnierender Impfzahlen ein massives Risiko für die Versorgungskapazitäten.

Alle elf steirischen Corona-Intensivpatienten ungeimpft

Das Land Steiermark hat am Freitag erstmals Zahlen über den Impfstatus der corona-positiven Intensivpatientinnen und -Patienten bekannt gegeben: Mit Stand Freitag mussten elf Personen mit Covid-19 intensivmedizinisch in einem fondsfinanzierten Krankenhaus der Steiermark betreut werden. Keiner von ihnen ist geimpft, sagte Virologe Bernhard Haas von der Krankenanstaltengesellschaft (KAGes). Von den 33 weiteren corona-positiven Patienten auf Normalstation liege der Anteil der Ungeimpften bei über 80 Prozent.

"Man kann sich mit den bisherigen Impfzahlen nicht zufrieden geben", sagte Haas weiter, der als Infektionsspezialist bei der Steiermärkischen KAGes tätig ist. Die Impfrate der impfbaren Bevölkerung müsse höher werden: "Das ist ein Akt der Solidarität", gegenüber jenen, die sich nicht impfen lassen können, so Haas weiter. Harald Eitner, Koordinator der steirischen Impfstraßen, begrüße daher auch, dass Wohnzimmertests künftig kostenpflichtig werden sollen. Das würde hoffentlich vor allem noch mehr jüngere Menschen zu einer Impfung bewegen.

