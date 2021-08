Mit ein bisschen Glück ging Rapids Plan auf

Die Hütteldorfer waren beim 3:0 über Luhansk kaltschnäuzig, bespielten aber auch konsequent die Schwächen des Gegners. Hinten glänzte mit Leo Greiml das nächste Verteidiger-Juwel.

Wien. Üblicherweise rätselt im Fußball vor allem der Verlierer über das Ergebnis, der 3:0-Sieg im Playoff-Hinspiel zur Europa League über Sorja Luhansk ließ allerdings auch so manchen Rapidler ein bisschen überrascht zurück. Denn so klar wie das Resultat es ausdrückt, war das Geschehen auf dem Rasen keinesfalls. Doch die Hütteldorfer demonstrierten mit Unterstützung der 10.300 Zuschauern im Weststadion – wie die Heimstätte im Uefa-Jargon offiziell heißt –, dass Leidenschaft und Willen Spielglück erzwingen können. Nach dem dritten Sieg im dritten Europacup-Heimspiel liegt der Einzug in die Gruppenphase (3,6 Mio. Euro Startprämie) bereit.