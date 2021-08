US-Truppen beschleunigen Evakuierung

Das Weiße Haus fürchtet Anschläge rund um die chaotische Lage am Flughafen von Kabul und will den Abzug schneller vorantreiben. Andere Länder müssen sich beeilen, um nicht bald allein dazustehen.

Kabul/Wien. Das Bild geht um die Welt: Ein Säugling in Windeln wird an hochgestreckten Armen in die Luft gehalten, ein Soldat in Kampfmontur greift zu und hievt das Baby über den Stacheldraht.

Auch am sechsten Tag der Evakuierungen über den Hamid Karzai International Airport in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Lage weiter dramatisch. Tausende Menschen sollen versuchen, irgendwie in einen der Flieger zu kommen, die in Dauerrotation landen und abheben. Die Taliban haben Checkpoints errichtet. Laut ersten Berichten suchen sie nach Menschen, die mit den westlichen Truppen zusammengearbeitet haben. Immer wieder fallen Schüsse, Tag für Tag werden erneut Todesopfer gemeldet.



Rund 7000 Menschen haben allein die US-Truppen laut eigenen Angaben seit Samstag aus Afghanistan transportiert. Bis zu 15.000 US-Bürger sollen sich noch zu Beginn der Woche im Land befunden haben – dazu Zigtausende Afghanen, die für das US-Militär gearbeitet haben. Präsident Joe Biden hatte ihnen bei einem Auftritt am Montag versprochen, sie als Dank für ihren Dienst für die USA außer Landes fliegen zu lassen. Er schätzte ihre Zahl inklusive Familienangehöriger zuletzt auf 50.000 bis 65.000 Menschen.

„Bis zum 31. August rausholen“

In das Chaos rund um den Flughafen platzte eine Nachricht, die für Unruhe sorgt. „Wir glauben, dass wir die Amerikaner, die ausreisen wollen, bis zum 31. August rausholen können“, sagte der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater, Jonathan Finer, am Freitag. Gleichzeitig gab die US-Regierung bekannt, ihre Anstrengungen erhöhen zu wollen, um die Evakuierungen aufgrund der Lage in und um Kabul zu beschleunigen. Wann diese gänzlich beendet werden, ist nicht klar. Biden hatte für Freitagabend eine Stellungnahme angekündigt.



Ein Abzug der rund 6000 US-Soldaten am Kabuler Flughafen hätte auch drastische Auswirkungen auf die Rettungsbemühungen anderer Länder. Denn die US-Amerikaner sichern zusammen mit türkischen Nato-Soldaten das Gelände. Großbritannien kündigte an, in fünf Tagen die letzte Evakuierung zu fliegen. Tschechien gab bereits am Donnerstag bekannt, man habe alle Staatsbürger sowie Afghanen ausgeflogen, die auf der Liste standen. Österreich hatte bis Freitag vier der rund 50 zu Rettenden mit Hilfe der deutschen Bundeswehr außer Landes gebracht.

Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, befürchtete unterdessen, der afghanische Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat könnte das Chaos um die Evakuierungen in Kabul für einen Anschlag nutzen. Gleichzeitig mehren sich Berichte von Racheaktionen der Taliban an Afghanen im ganzen Land.



Für die kommenden Wochen wird eine Fluchtbewegung erwartet, die schlussendlich über den Iran und die Türkei bis in die EU führen könnte. Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, sagte am Freitag, die Türkei wolle nicht „das Flüchtlingslager Europas sein“. Im Herbst steht die Neuverhandlung des aus dem Jahr 2016 stammenden milliardenschweren EU-Flüchtlingsdeals mit Ankara an. (mw/zot)