Der raffinierte Schmuggler Lachen

Rafik Schami erzählt in der Kurzgeschichten-Sammlung „Mein Sternzeichen ist der Regenbogen“ von dem, was alle Kulturen vereint und wie es sie dennoch trennt: Liebe, Humor, Trauer, Sehnsucht.

Ein Festival von Kunstfurzern mit einem unerwarteten Gewinner; ein Bub, der nicht versteht, warum er dauernd von Hunden gebissen wird; eine betrogene Ehefrau, die auch noch um die Rache an ihrem Ekel von Mann gebracht wird; ein Todgeweihter, der sein Leben mit Witzen retten soll; die Sehnsucht nach der Heimat, die mit dem Alter immer unerträglicher, aber nie zu stillen sein wird: Nicht viele Autoren schaffen es, ein derart großes Spektrum an Geschichten unter einen Hut zu bringen, der dann auch noch passt. Dem gebürtigen Syrer Rafik Schami, der schon lange in Deutschland lebt und dort zu einem der beliebtesten Schriftsteller wurde, gelingt das mühelos.



In seiner Kurzgeschichten-Sammlung „Mein Sternzeichen ist der Regenbogen“ schildert Schami mit Weisheit, Humor und tiefer Menschlichkeit die vielen Spielarten der Liebe, der Einsamkeit, der Zerrissenheit zwischen Geburtsort und Wahlheimat und vor allem die Macht des Humors. „Lachen“, schreibt Rafik Schami, „ist ein raffinierter Schmuggler.“ Moralische Prinzipien und große Weisheiten würden dadurch ebenso unbemerkt in Herz und Hirn geschmuggelt wie Feindseligkeiten und Verachtung. Außerdem könne das Lachen manchmal Sackgassen in Kreuzungen verwandeln.

Rafik Schami erzählt von Liebe, Humor, Trauer und Sehnsucht. (c) Root Leeb

Schon seit Ephraim Kishon lieben deutschsprachige Leser Autoren, die ihnen gleichzeitig etwas über ihr eigenes Land und über eine andere Welt erzählen. Rafi Schami beherrscht diese Kunst des literarischen doppelten Bodens. Intelligent und liebevoll, aber auch kritisch, durchaus unnachsichtig und mitunter blutrünstig handeln seine Geschichten von den Themen, die alle Menschen vereinen, und wie sich die einzelnen Kulturen dennoch im Umgang damit unterscheiden. Wie etwa der Geburtstag, der in Syrien früher nicht gefeiert wurde. Oder die Macht des politischen Witzes, der in freien Demokratien einen viel kleineren Stellenwert hat als in Diktaturen. Zwischen den einzelnen Schwerpunkten stellt Schami leichtfüßig-tiefgründige Überlegungen über diese Themen an.

(c) Hanser Verlag

Rafik Schami: „Mein Sternzeichen ist der Regenbogen“, Hanser, 313 Seiten, 23,70 Euro