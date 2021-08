Ende März war das Schiff nach einem Sandsturm auf Grund gelaufen und hatte quer im Suezkanal gelegen. Sechs Tage blockierte es die wichtige Wasserstraße zwischen Asien und Europa.

Fünf Monate nach der Blockade des Suezkanals hat die "Ever Given" die Wasserstraße in Ägypten erstmals wieder passiert - ohne Zwischenfälle. Das Containerschiff sei am Freitag auf dem Weg von Großbritannien nach China durch den Kanal gefahren, teilte die Suezkanalbehörde mit. Der Frachter wurde demnach zur Sicherheit von zwei Schlepperbooten begleitet. Insgesamt habe die "Ever Given" die wichtige Handelsroute nun zum 22. Mal durchquert.

Ende März war das Schiff nach einem Sandsturm auf Grund gelaufen und hatte quer im Suezkanal gelegen. Sechs Tage blockierte es die international wichtige Wasserstraße zwischen Asien und Europa blockiert - und damit auch Hunderte andere Schiffe. Nach der Bergung war der etwa 400 Meter lange Frachter von der Kanalbehörde beschlagnahmt worden. Erst im Juli hatte sich die Behörde mit dem japanischen Schiffseigner auf eine Schadensersatzsumme geeinigt. Das Schiff konnte schließlich seine Reise nach Rotterdam fortsetzen, von dort ging es ins britische Felixstowe. Wie viel am Ende für den Schaden bezahlt wurde, ist nicht bekannt.

Die "Ever Given" fährt unter der Flagge Panamas und wurde vor der Havarie von einem in Taiwan ansässigen Unternehmen gechartert. Das Containerschiff hatte bei seiner Havarie unter anderem Ersatzteile für Autos, Fahrräder, Gartenmöbel und Kleidung geladen.

(APA/dpa)