Ein Herz für Afghanen in Islamabad

Tausende Menschen versuchen, über den Flughafen in Kabul, der von amerikanischen Soldaten kontrolliert wird, das Land zu verlassen.

Tausende Ortskräfte, die den Westen in den vergangenen 20 Jahren in Afghanistan unterstützt hatten, versuchen verzweifelt das Land zu verlassen Wie Österreich auf einen EU-Appell zur Aufnahme afghanischer Helfer reagiert.

Sie übersetzten, arbeiteten als Chauffeure, halfen bei Recherchen oder auch in Haushalten. Tausende Ortskräfte, die den Westen in den vergangenen 20 Jahren in Afghanistan unterstützt hatten, versuchen verzweifelt das Land zu verlassen. Denn unter der Herrschaft der Taliban müssen sie fürchten, als Verräter gebrandmarkt zu werden. Sie bangen um ihr Leben.