Kampf um Kontrolle rund um Afghanistan

Kiosk in Islamabad, mit der Schlagzeile einer pakistanischen Zeitung; Kabul ist gefallen, die Taliban sind in Afghanistan an der Macht.

Wie haben über die Machtübernahme der Taliban in Kabul Zeitungen benachbarter Länder berichtet? Moskau und Teheran wollen ihre Beziehungen vertiefen, wird gemeldet. Islamabad sieht seine Schlüsselrolle bestätigt. Peking droht Taipeh.

Bestürzt haben fast alle westlichen Medien auf die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan reagiert: Das sei die schlimmste Demütigung für die USA seit Vietnam. Man sorgte sich um die „Ortskräfte“ der Nato und fürchtete zugleich einen neuen Flüchtlingsstrom in die EU. Was aber wurde in Zeitungen jener Länder geschrieben, die nah dran sind an dieser extremen Umwälzung? Wie interpretiert man sie in Russland, das weiterhin starken Einfluss auf drei Ex-Sowjetrepubliken ausübt, die an den neuen Taliban-Staat grenzen?



„Die Präsidenten von Iran und Russland versprechen, dass sie bei der Herstellung von Sicherheit in Afghanistan helfen werden“, meldete die „Teheran Times“. Ebrahim Raisi habe Wladimir Putin gesagt, man solle „den Rückzug der USA zu einem Wendepunkt für dauerhaften Frieden und Stabilität“ machen. „Der neue iranische Präsident sagte auch, dass die Vertiefung der Beziehungen zu Russland eine der Prioritäten in Teherans Außenpolitik sei.“