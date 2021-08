(c) imago images/ZUMA Press (MGM via www.imago-images.de)

James Bond - No Time To Die

Die Weltpremiere des (nicht mehr ganz) neuen James Bond findet endlich statt. Am 28. September in der Royal Albert Hall. In London.

Wo sonst sollte sich der Meisterspion im Dienste Ihrer Majestät, der Königin, der Öffentlichkeit zeigen? Auch US-Regisseur Cary Joji Fukunaga und die Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli werden kommen. Davon kündet der offizielle 007-Twitter-Account.



Die Premiere musste wegen Corona mehrmals verschoben werden. Einen Blockbuster wie diesen bringt man eben nur, wenn die Leute auch in die Kinos gelassen werden. Und Zeugen werden dürfen, wie der smarte Agent ein weiteres Mal die Welt rettet. Wenn also der gute, alte Mister Bond wieder da ist, wenn noch dazu der neue Streifen den Titel „Keine Zeit zu sterben“ („No Time to Die“) trägt, kann die ersehnte Normalität nicht mehr weit weg sein.



Andererseits müssen die Fans von Daniel Craig nun stark sein. Es soll sein letztes Abenteuer gewesen sein. Na ja, abwarten. Wie sagte doch Vorgänger Sean Connery einst, als er 1983 doch noch einmal zu seiner Walther PPK griff: „Sag niemals nie.“