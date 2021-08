Aktien im Visier von Bitcoin-Fans

US-Firmen, die Bitcoin kaufen, Services rund um die Kryptowährung bieten oder deren Chefs als Fans gelten, sind gefragt, wenn Bitcoin steigt. Doch sollte man auf Klumpenrisken achten.

Die Kryptowährung Bitcoin, die im April ein Rekordhoch bei 64.000 Dollar erreicht hatte und im Juli zeitweise unter 30.000 Dollar abgestürzt war, erholte sich zuletzt. Am Freitagnachmittag kostete eine Einheit der dezentralen digitalen Währung, die dank einer Obergrenze von 21 Millionen Stück der Inflation trotzen sollte, 45.000 Dollar.



Michael Saylor dürfte das freuen. Der Chef des Softwarekonzerns Micro Strategy ist ein großer Bitcoin-Unterstützer. Im Vorjahr legte das Unternehmen sein Vermögen in Bitcoin an und ging dann einen Schritt weiter: Man begab Anleihen, um weitere Bitcoin zu kaufen. Zuletzt saß Micro Strategy auf mehr als 100.000 Bitcoin im Wert von 4,5 Milliarden Dollar, die aber teilweise fremdfinanziert wurden.



Eine riskante Strategie, die in der Vergangenheit für heftige Kursturbulenzen gesorgt hat. Die Aktie kostet zwar noch immer fast fünfmal so viel wie vor einem Jahr, seit dem Rekordhoch im Februar hat sich das Micro-Strategy-Papier aber halbiert. Analysten sehen die Aktie nun nicht mehr als so überteuert an. Drei Experten raten Bloomberg-Daten zufolge zum Kauf, einer zum Halten, im Schnitt sehen sie ein Kurspotenzial von 21 Prozent.



Im Februar hatte die Nachricht, dass der E-Autobauer Tesla Bitcoin gekauft hat, für Begeisterung bei kryptoaffinen Anlegern gesorgt. Tesla hatte 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert, dabei handelte es sich aber nur um einen kleinen Teil des Vermögens des E-Autobauers. Die Begeisterung der Bitcoin-Fans für Tesla hatte auch nachgelassen, als Tesla-Chef Elon Musk im April Umweltbedenken wegen des hohen Stromverbrauchs von Bitcoin äußerte und die Kryptowährung zwischenzeitlich zu Fall brachte. Auch die Tesla-Aktie hat im Februar ein Rekordhoch erreicht, sich von diesem aber inzwischen um ein Fünftel entfernt. Die relative Mehrheit der Analysten ist dem E-Autobauer noch gewogen – 22 Kaufempfehlungen stehen 14 Halten- und neun Verkaufsempfehlungen gegenüber –, der Kurs ist aber bereits leicht unter das durchschnittliche Kursziel der Analysten gefallen.



Besser erging es zuletzt der Aktie des Zahlungsdienstleisters Square, die näher an ihrem Allzeithoch notiert. Square-Chef Jack Dorsey war es, der Bitcoin stets gegen die Umweltbedenken verteidigt hatte. Seiner Ansicht nach könnte Bitcoin gar als Treiber für erneuerbare Energien fungieren: Die Bitcoin-Miner könnten die Überschussenergie, die Wind- und Solarkraftwerke produzieren, abnehmen und den Kraftwerken so helfen, rentabel zu werden. Square hat im Vorjahr 50 Millionen und im heurigen Februar weitere 170 Millionen Dollar in Bitcoin investiert. Kunden in den USA können schon seit 2018 bei Square Bitcoin kaufen, aufbewahren und verkaufen. Im Vorjahr hat Square diesbezüglich Konkurrenz durch PayPal erhalten, das auch das Bezahlen mit Bitcoin anbietet.



Nun geht Square einen Schritt weiter und entwickelt eine digitale Hardware-Geldbörse (Wallet), die das Aufbewahren von Bitcoin massentauglich machen soll. Mit der Übernahme des australischen Konkurrenten AfterPay steigt Square in den Kauf-jetzt-zahl-später-Markt ein und macht wiederum PayPal Konkurrenz. Die Square-Aktie kostet 73 Prozent mehr als vor einem Jahr, die Analysten sehen im Schnitt ein weiteres Potenzial von 17 Prozent, PayPal billigt man gar 22 Prozent zu.