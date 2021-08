Österreichs Impfspende an die Ukraine

A woman is injected with Sputnik Light vaccine against the coronavirus disease in Donetsk

Österreich spendiert der Ukraine eine halbe Million Dosen AstraZeneca. Außenminister Schallenberg ist am Montag bei der „Krim-Plattform“ in Kiew.

Österreich spendet der Ukraine eine halbe Million Dosen des Covid-Impfstoffes AstraZeneca. Die erste Hälfte der Tranche soll am Montag ankommen, die zweite im Herbst. Das gab Außenminister Alexander Schallenberg vor seiner Reise in die Ukraine bekannt. Er wird am Montag in Kiew an der Gründungsveranstaltung der „Krim-Plattform“ teilnehmen.

Mit dieser internationalen Konferenz will die Ukraine ihren Anspruch auf die Schwarzmeer-Halbinsel untermauern, die Russland 2014 annektiert hat. Moskau hat mit der hochkarätigen Veranstaltung keine Freude. Schallenberg wird am Mittwoch in Wien Gelegenheit haben, darüber mit dem russischen Außenminister Lawrow zu reden. Davor wird Österreichs Chefdiplomat am Dienstag noch Litauen und mit Innenminister Karl Nehammer die Grenze zu Belarus besuchen, über die der Minsker Herrscher seit Mai 4100 Migranten in die EU geschickt hat.

Die Ukraine kämpft mit einem rasanten Neuanstieg der Corona-Infektionen. Nur etwas mehr als elf Prozent der Bevölkerung hat zumindest eine Impfung erhalten. Österreich hat zuletzt auch dem Libanon, Bosnien, Tunesien und Georgien Vakzine spendiert und dem Westbalkan eine Million Dosen versprochen.

