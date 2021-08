Schreibt man Grätzel jetzt mit oder ohne e?

Das Wort für einen kleinen Teil eines Wohnviertels taucht in verschiedenen Gestalten auf.

Witzbold! Geben Sie ruhig zu, dass Sie jetzt instinktiv das Wort Gerätzel gebildet haben. Das gibt es allerdings nicht, also lassen wir es einfach sein, bevor wir umsonst gerätselt haben, was dahintersteckt. Aber zurück zur eigentlichen Frage, also ob man nun Grätzel oder Grätzl schreibt. Dazu schauen wir uns zunächst einmal an, was der Begriff überhaupt bedeutet: Ein kleiner Teil eines Wohnviertels, ein paar Häuserblöcke, möglicherweise sogar ein Teil eines Bezirks. Nur eine offizielle Grenzziehung für diese kleinen städtischen Einheiten gibt es in der Regel nicht. Es ist mehr eine gefühlte Kategorie, die meist die Bewohner oder Besucher einer Gegend definieren. Und das vor allem in Wien bzw. Ostösterreich. Vergleichbar ist das Grätzel etwa mit dem bundesdeutschen Kiez, das vor allem in Berlin einen Stadtteil bezeichnet (und in Hamburg das Vergnügungsviertel). Und es ist jedenfalls nicht gleichbedeutend mit dem wienerischen Hieb, der einen ganzen Bezirk bezeichnet, sondern eben kleinräumiger.



Gut und schön, aber woher kommt nun der Begriff? Dazu machen wir einen Blick ins Mittelhochdeutsche, wo einst das Wort gereiz den Umkreis bezeichnete. Gebildet wurde es aus dem Reißen – das gereiz(e) ist damit also etwas, das von etwas Größerem abgespaltet wurde. Damit sind wir (Hallo Witzbold!) irgendwann beim Gerätzel, nur dass das e am Anfang irgendwann eben verschwand. Sie kennen das, bei der Gstätten oder dem Gspusi war es auch nicht anders. Und am Ende haben wir halt jetzt das Grätzel. Damit ist die Eingangsfrage allerdings noch nicht beantwortet. Nun, der Duden online kennt nur die Variante Grätzel. Das Österreichische Wörterbuch hat das Wort unter Grätzel angeführt, lässt aber auch das Grätzl als Variante gelten. Es ist also – zumindest in Österreich – beides richtig. Und damit ist die Grätzltour für heute auch schon beendet.

E-Mails an: erich.kocina@diepresse.com