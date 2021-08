Flüchtlingsfrage fordert Europa

Kanzler Kurz bleibt bei seinem harten Kurs gegen die Aufnahme von Afghanen. Auch andere EU-Länder zögern bei Zugeständnissen.

Wien/Kabul. Die Lage in Afghanistan spitzt sich weiter zu. Vor einer „humanitären Katastrophe“ und einem „absoluten Chaos“ warnten am Sonntag die Vereinten Nationen und das Welternährungsprogramm (WFP). Während das Chaos auf dem Flughafen Kabuls weitere Tote forderte, blieb die österreichische Bundesregierung in der Frage der Flüchtlingsaufnahme jedoch hart: Österreich werde keine Flüchtlinge aus Afghanistan „freiwillig“ aufnehmen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Interview klar. Damit positioniert er sich in Europa erneut als Hardliner in der Flüchtlingsfrage. Obwohl die EU-Kommission ebenfalls vor allem vor Ort helfen will, sendet sie auch andere Signale.

Österreich kritisiert EU-Kommission

„Es steht außer Streit, dass die Taliban grausam sind.“ Der Bundeskanzler fand im Sommergespräch auf Puls4 am Sonntag deutliche Worte für die Lage. „Wir haben eine große Verantwortung, die Lebensbedingungen dort zu verbessern.“ Das solle aber ohne die weitere Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen geschehen („Das wird es unter meiner Kanzlerschaft nicht geben“), sondern mit mehr Hilfe vor Ort – und für die Nachbarländer. Er sei mit anderen EU-Regierungschefs bemüht, diese Staaten finanziell zu unterstützen. Man wolle sie auch überzeugen, den Menschen Schutz zu gewähren.