Deutsche beim "Base-Jumping" in Norwegen gestorben

Der norwegische Berg Katthammaren ist bei Base-Jumpern sehr populär, es kam schon häufiger zu Unglücken.

Eine Frau aus Deutschland ist am Sonntagabend beim Base-Jumping von einem Berg in Norwegen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ihr Körper in einer Felsspalte gefunden. Er sollte am Montag mit einem Helikopter geborgen werden. Der Vorfall ereignete sich am Berg Katthammaren in Eikesdal in der Gemeinde Molde. Die Polizei wurde von einem Freund der Frau alarmiert. Er hatte gesehen, dass sich ihr Fallschirm nicht richtig geöffnet hatte.

Der Katthammaren ist bei Base-Jumpern sehr populär, es kam aber schon häufiger zu Unglücken. So starb dort im vorigen Sommer eine Frau aus Schweden. "Base" steht als Abkürzung für Building, Antenna, Span und Earth, also Gebäude, Antenne, Brücke und Felsen. Das sind die Objekte, von denen die Base-Jumper mit einem Fallschirm abspringen.

(APA/dpa)