Start der Sommerschule: Zwei Wochen gegen das Lerndefizit

Mit 38.000 sind es fast eineinhalb Mal so viele Schüler wie im Vorjahr, die die Sommerschule besuchen. Am Montag startete sie im Osten Österreichs.

In der Ganztagesvolksschule Irenäusgasse in Wien-Floridsdorf war am Montag frühzeitiger Schulbeginn. Trotz motivierter Lehramtsstudenten könnte Schulleiterin Daniela Hainka die zusätzlichen Stunden anders besser brauchen, sagt sie. Ein Besuch.

Ein Betonklotz im 1970er-Jahre-Chic, dicke Regentropfen und ein dunkelgrauer Himmel: Die optischen Voraussetzungen vor der Ganztagsvolksschule Irenäusgasse in Wien-Floridsdorf haben an diesem Morgen nur wenig mit dem Motto gemein, unter dem dieser eigentlich steht. Denn hier, wie im gesamten Osten Österreichs, startet an diesem Montag der zweite Durchgang der Sommerschule.