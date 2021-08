Tiffany setzt auf Beyoncé und Jay-Z

Das Superstar-Ehepaar Beyoncé und Jay-Z werben gemeinsam für Tiffany & Co und die moderne Liebe.

Das berühmte Musiker-Paar Beyoncé (39) und Jay-Z (51) wirbt in einer gemeinsamen Kampagne für den Juwelier Tiffany & Co und dessen neue Ära „About Love“. Um auch ausreichend Blicke auf die Bilder zu ziehen, wurde die Sängerin beispielsweise mit 128,54-Karat-Diamanten geschmückt, die zuvor nur drei weitere Personen, eine davon war Audrey Hepburn, getragen haben. Jay-Z glänzt in einem Smoking, auf dem allerhand Broschen angebracht wurden, eine stammt von dem renommierten Juwelier Jean Schlumberger. Außerdem sitzen an seinem Finger verschiedene Verlobungsringe für Herren. Fotografiert hat Mason Poole, für das elegante Styling waren June Ambrose und Marni Senofonte verantwortlich.

Tiffany Diamanten (c) T|Tiffany & Co. Studio TM

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsame Sache machen. Vor einigen Jahren hatten Beyoncé und Jay-Z beispielsweise mit den Problemen in ihrer Beziehung Schlagzeilen gemacht, die sie jeweils in ihrer Musik verarbeiteten. Beyoncé warf Jay-Z auf ihrem Album "Lemonade" von 2016 Seitensprünge vor, Jay-Z entschuldigte sich daraufhin auf seinem Album "4:44" für seine Untreue. 2018 versöhnten sie sich in dem gemeinsamen Album "Everything is Love“. Die Superstars haben drei gemeinsame Kinder.

(sh)