Setzt die Queen Anwälte gegen Harry und Meghan ein?

„Genug ist genug"? Berichten zufolge bereitet sich der Palast mit einem Anwaltsteam auf die Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren vor.

Die britische Königin Elizabeth II. hat Berichten zufolge hochrangige Palastmitarbeiter damit beauftragt, ein juristisches Team für den Kampf gegen Prinz Harry und seine Frau Meghan zusammenzustellen und erklärt, „genug ist genug“. So schreibt es wenigstens das Blatt „The Sun“. Die Anwälte sollen sich auf eine mögliche Verleumdungsklage vorbereiten, die Prinz Harrys Biografie nach sich ziehen könnte.

Eine Quelle enthüllte dem Blatt, dass die 95-jährige Königin „über die wiederholten Angriffe verärgert“ sei. Auch eine rechtliche Abmahnung an den Verlag Penguin Random House werde in Erwägung gezogen. Das Buch soll 2022 erscheinen. Das Jahr, in dem die Königin ihr 70-jähriges Thronjubiläum begeht.

Das Verhältnis von Meghan und Prinz Harry zur königlichen Familie gilt seit dem Rückzug des Paares in die USA im vergangenen Jahr als belastet. Herbe Vorwürfe des Rassismus und der mangelnden Unterstützung, die die beiden in einem vielbeachteten Fernsehinterview erhoben hatten, verschärften die Spannungen.

(sh)