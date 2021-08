Taliban ernennen kommissarischen Zentralbankchef

Hadschi Mohammad Idris werde helfen, die wirtschaftlichen Probleme anzugehen, hieß es am Montag. Der bisherige Zentralbankchef des Landes war nach der Machtübernahme der Taliban aus Kabul ins Ausland geflüchtet.

Die Taliban haben die vakante Spitze der Zentralbank neu besetzt. Der neue kommissarische Chef Hadschi Mohammad Idris werde helfen, die wirtschaftlichen Probleme anzugehen, hieß es am Montag in einer Erklärung eines Sprechers der Islamisten. Der bisherige Zentralbankchef des Landes, Adschmal Ahmati, war nach der Machtübernahme der Taliban aus Kabul ins Ausland geflüchtet.

Einem ranghohen Taliban zufolge stammt Idris aus der nördlichen Provinz Dschauschan und habe lange Zeit in Finanzfragen mit dem früheren Anführer der Bewegung, Mullah Achtar Mansur, zusammengearbeitet. Dieser war 2016 bei einem Drohnenangriff getötet worden. Obwohl er weder eine formale Finanzausbildung noch ein Hochschulstudium absolviert habe, stieg er zum Leiter der Finanzabteilung der Bewegung auf. Er sei für sein Fachwissen respektiert worden, sagte ein hochrangiger Taliban-Funktionär. "Es gibt viele Menschen, die der Welt unbekannt waren, aber dann Schlüsselpositionen innehatten und einen großen Beitrag leisteten", sagte er. "Idris gehört zu ihnen."

Kein Zugriff auf Devisenreserven

Auf ihn wartet eine schwierige Aufgabe. Nach Angaben des bisherigen Zentralbankchefs haben die Taliban keinen Zugriff auf die milliardenschweren Devisenreserven des Landes. Die Notenbank kontrolliere etwa neun Milliarden Dollar, schrieb Ahmadi kürzlich auf Twitter. Davon befänden sich allein sieben Milliarden Dollar in Form von Bargeld, Gold, Anleihen und anderen Investitionen bei der US-Zentralbank (Fed). Auch der Restbetrag liege überwiegend nicht in afghanischen Tresoren herum, sondern befinde sich auf anderen internationalen Konten - etwa bei der in der Schweiz ansässigen Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die als Bank der Notenbanken gilt. Nur maximal 0,2 Prozent der Reserven seien den Taliban zugänglich.

Die Wirtschaftsleistung Afghanistans wird Experten zufolge nach der Machtübernahme durch die Islamisten einbrechen. Das Bruttoinlandsprodukt könnte in diesem Jahr zwischen zehn und 20 Prozent fallen, sagte Analystin Anwita Basu von der Forschungs- und Risikoanalysebereich der Ratingagentur Fitch der Nachrichtenagentur Reuters. "Es ist schwer vorstellbar, wie das Land in diesem Jahr ein Wachstum erzielen soll", fügte sie hinzu. Der Internationale Währungsfonds (IWF) war vor dem Machtwechsel noch von einem Wirtschaftswachstum von vier Prozent ausgegangen. Die Landeswährung könnten nun weiter abwerten, sagte die Fitch-Expertin. Eine starke Inflation sei ebenfalls vorstellbar.

Die Taliban haben nach der Einnahme der Hauptstadt Kabul am Sonntag die Macht in Afghanistan übernommen, das zu den ärmsten Staaten der Welt gehört. Dabei könnte es eigentlich ein reiches Land sein, denn es verfügt über viele begehrte Bodenschätze wie Lithium, Kupfer, Seltene Erden und Öl. Bis zu drei Billionen Dollar dürften die dortigen natürlichen Rohstoffe wert sein, schätzte ein ehemaliger Bergbauminister des Landes.

(Reuters)