Paralympics: Festspiele der Sportbegeisterung

Ohne Zuschauer, aber mit 24 österreichischen Aktiven starten die Paralympics in Tokio. Ein Quartett eröffnet Jagd auf Edelmetall.

Tokio/Wien. Zum zweiten Mal blickt die Sportwelt in diesem Sommer nach Tokio, wenn heute (12.45 Uhr, live ORF1) die 16. Weltspiele für Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigung eröffnet werden. 4400 Aktive aus 170 Ländern werden sich bis 5. September bei den Paralympics in 22 Sportarten messen. Österreichs Aufgebot umfasst 24 Personen und wird bei der Eröffnungsfeier vor den Augen von Japans Kaiser Naruhito von Speerwerferin Natalija Eder und Triathlet Günther Matzinger als Fahnenträger angeführt. Wegen der Machtübernahme der Taliban starten keine Athleten aus Afghanistan in Tokio, die afghanische Flagge wird „als Zeichen der Solidarität“ dennoch vertreten sein.

Die Paralympics finden wie schon die Olympischen Spiele zuvor unter schwierigen Begleitumständen und ohne Zuschauer statt. Denn obgleich die Teilnehmerzahl nur bei gut einem Drittel liegt, sind die Coronazahlen in Tokio seither weiter gestiegen, es gilt nach wie vor der Notstand. Die japanischen Veranstalter riefen deshalb auch die Offiziellen mit Nachdruck auf, nicht in Gruppen zu essen oder zu trinken. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen wurden nämlich schon vor der Eröffnung zwölf positive Covid-Fälle gezählt, darunter ein Aktiver.

Drei Olympiasieger im Team

Die ÖPC-Delegation wird aus einer guten Mischung von Routiniers und Neulingen gebildet. Auf eine Medaillenzahl wollte sich ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat im Vorfeld nicht festlegen. „Wir freuen uns über jede einzelne Medaille, aber auch über jede Platzierung“, sagte die frühere Ministerin. Alle Teammitglieder seien schon Sieger, denn sie gehörten zu den Allerbesten. Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro hatte es jedenfalls neun Medaillen zu bejubeln gegeben, darunter einmal Gold durch Para-Dressurreiter Pepo Puch.

Der Steirer Puch ist auch in Tokio als einer von drei Olympiasiegern dabei. Ebenfalls bereits Gold zu Hause hat Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler (2004, 2008) sowie der erstmals im Triathlon antretende Ex-Leichtathlet Günther Matzinger (2012). Geierspichler hat bei fünf Antritten bisher neunmal Edelmetall erobert, mit 45 Jahren misst sich der frühere Marathonsieger wie schon in Rio über kürzere Distanzen (400, 1.500 m) mit Jüngeren. Und mit Konkurrenten, die einen geringeren Behinderungsgrad aufweisen. „Das ist nicht fair“, kritisierte der Salzburger neuerlich die Klasseneinteilung. Während eine weitere Medaille für Geierspichler eine Überraschung wäre, zählt Pepo Puch erneut zum Favoritenkreis. Der gebürtige Grazer setzt auf den WM- und EM-bewährten Sailor's Blue, mit dem er schon Vizeweltmeister gewesen ist.

Der rot-weiß-rote Auftakt

Am ersten Wettkampftag am Mittwoch greift ein rot-weiß-rotes Quartett ins Geschehen ein. Tischtennisspieler Krisztian Gardos, der Dritte von Rio 2016, fühlt sich gut vorbereitet, hat die Videos seiner Gegner studiert. Sein Bruder Robert ist bei den Olympischen Spielen in der zweiten Runde ausgeschieden, Krisztian will mehr. „Das Viertelfinale muss drin sein. Wenn alles gut läuft, kann ich jeden Gegner schlagen.“

Für Paralympics-Debütantin Yvonne Marzinke ist das Bahntraining in Österreich – das Dusika-Stadion wird abgerissen – zuletzt zu kurz gekommen, dennoch glaubt die gebürtige Münchnerin an eine Topplatzierung. Die goldene Olympiasensation von Anna Kiesenhofer hat sie vor dem Fernseher verfolgt und zusätzlich motiviert. „Man sieht, dass alles möglich ist.“ Auch Janina Falk und Andreas Ernhofer geben im Schwimmbecken ihre Premiere und profitieren von der Erfahrung ihres Team-Leaders Andeas Onea. Der 29-Jährige will bei seinen vierten Paralympics erneut um Edelmetall mitmischen.

(red)