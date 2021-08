Macht Kurz den Franz Josef Strauß - oder den Herbert Kickl?

Bevor Herbert Kickl im ORF seine Positionen zu Afghanistan einnehmen konnte, reservierte schon Sebastian Kurz auf Puls4 den Platz. Konsequent durchziehen kann er die Linie aber nicht.

Sebastian Kurz schaut vermutlich lieber zurück ins Bayern der 1980er Jahre als Richtung Innenstadt in die FPÖ-Zentrale. Der Blick zu den Freiheitlichen wird ihn eher mit Sorge erfüllen. Dort sitzt nun Parteichef Herbert Kickl mit einem klaren Ziel: Möglichst viele Stimmen durch maximale Provokation. Wenn Kurz selbst diese Wähler erreichen will – und das will er – stellt sich für ihn also die Frage: Wie rechts muss seine ÖVP sein?