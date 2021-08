Afghanistan-Flüchtlinge: Warum so viele nach Österreich kamen

Deutschland, Österreich und Schweden waren in den vergangenen Jahren die begehrtesten Zielländer afghanischer Flüchtlinge. Die Gründe dafür sind vielfältig und hängen auch mit Nachbarländern zusammen.

Sie wurden registriert, aber sie standen nicht im Fokus. Als sich 2015 ein Flüchtlingsstrom Richtung Europa in Bewegung setzte, galt das Hauptaugenmerk syrischen Staatsbürgern. Für diese wurde 2016 ein Pakt zwischen der EU und der Türkei geschlossen. Sie sollten mit europäischer Hilfe in der Region versorgt werden und dort bleiben. Für Afghanen gab es kein derartiges Abkommen. Sie mischten sich in den Menschenstrom über Griechenland, die Länder des Westbalkans bis nach Österreich und Deutschland. Heute zählen diese beiden Länder zu jenen, die am meisten von der bereits seit Jahren andauernden Fluchtwelle aus dem umkämpften Land betroffen sind. Nur die Reaktion auf diese Situation ist anders: Deutschland hat angeboten, angesichts der dramatischen Lage nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban 10.000 weitere gezielt ins Land zu holen, Österreich keinen einzigen mehr. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer argumentieren, dass es bereits zu viele seien.