Die heikle Suche nach dem Ursprung des Virus

Ein Virenlabor in Wuhan im Jahr 2015: Derzeit sind die wissenschaftlichen Einrichtungen der Stadt politisches Sperrgebiet.

Die Frist für einen Bericht der US-Geheimdienste zum Ursprung des Coronavirus läuft ab. China blockiert weiter eine Untersuchung.

Am Montag war in China alles ruhig – zumindest aus Sicht der Virologen. Im ganzen Lande wurde zum ersten Mal seit Juli keine einzige neue Infektion mit dem Corona-Sars-II-Virus gemeldet. Die Null in der Statistik ist das Resultat einer rigiden Strategie, bei der schon einmal das Terminal eines der größten Containerhäfen der Welt wegen eines einzigen positiv getesteten Arbeiters stillgelegt wurde.

Während die Chinesen die Verbreitung des Virus bekämpfen, bleibt eine Frage weiter offen: Wie hat das alles angefangen? Wo hat das Virus seinen Ursprung?