Israel reagiert mit Luftangriffen auf Brandballon-Attacken

Bei den Angriffen auf Gaza-Stadt, Khan Younis und Jabalia gab es keine Toten oder Verletzten.

Als Reaktion auf Attacken mit Brandballons aus dem Gazastreifen hat Israel Luftangriffe in dem Palästinensergebiet geflogen. Die Angriffe seien in Gaza-Stadt, Khan Younis und Jabalia erfolgt, hieß es am Montag aus palästinensischen Sicherheitskreisen. Tote oder Verletzte gab es demnach nicht. Die Luftangriffe hätten aber einen materiellen Schaden verursacht.

Die israelische Feuerwehr hatte zuvor mehrere von Brandballons aus dem Gazastreifen verursachte Brände in der Gegend von Eshkol gemeldet. Israel macht die Hamas für alle Aktionen verantwortlich, die vom Gaza-Streifen gegen sein Territorium ausgeführt werden. Derzeit nehmen die Spannungen zwischen der Hamas und Israel wieder zu. Am Samstag waren bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften nach palästinensischen Angaben mehr als 40 Palästinenser verletzt worden, darunter ein Kind. Die israelische Armee meldete ihrerseits einen Schwerverletzten.

