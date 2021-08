Samsung will 206 Milliarden Dollar bis 2023 investieren

Das Geld soll in die Bereiche Biopharmazie, Künstliche Intelligenz, Halbleiter und Roboterindustrie fließen.

Der südkoreanische Konzern Samsung will bis zum Jahr 2023 fast 206 Milliarden Dollar (176 Milliarden Euro) investieren. Das Geld werde in die Bereiche Biopharmazie, Künstliche Intelligenz, Halbleiter und die Roboterindustrie fließen, kündigte Samsung Electronics an. Die Investitionen würden dazu beitragen, die globale Position in Schlüsselindustrien wie dem Chipsektor zu stärken und das Wachstum in der Nachcoronazeit anzuschieben.

Der weltgrößte Speicherchipanbieter gab nicht an, welche Summen für welche Bereiche bereitgestellt werden, plant aber auch Übernahmen. Die Investitionsankündigung kommt kurz nach der Freilassung des Vize-Verwaltungsratschefs, Jay Y. Lee, aus dem Gefängnis. Insidern zufolge wurden Übernahmen und größere Investitionen wie die Ortsentscheidung für eine 17 Milliarden Dollar teure US-Chipfabrik wegen Lees Fehlen bei Samsung hinten angestellt. Die Samsung Group umfasst 59 Tochterunternehmen.

(APA)