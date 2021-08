300.000 Dollar Bußgeld für Verlobungsparty in Lockdown

Die australische Polizei hatte die Party mit mehr als 50 Gästen in Melbourne aufgelöst. Einige Teilnehmer wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Eine illegale Verlobungsparty in Melbourne während des Lockdowns kommt den Veranstaltern teuer zu stehen: Die australische Polizei hat 56 Gäste der Feier mit Bußgeld von insgesamt mehr als 300.000 australischen Dollar (184.000 Euro) belegt. Jeder Erwachsene, der beim Fest dabei war, müsse 5.452 Dollar zahlen, berichtete der australische Sender 9News am Dienstag unter Berufung auf die Behörden. Einige Teilnehmer waren nach dem Fest positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Brett Sutton von der örtlichen Gesundheitsbehörde kritisierte die Veranstaltung als "unglaublich zerstörerisch". Die Sicherheitskräfte in Australien greifen derzeit hart gegen Lockdown-Verstöße durch. Mehrere Landesteile kämpfen seit Wochen gegen steigende Zahlen von Neuinfektionen. In Sydney hatte die Polizei am Wochenende bereits Geldstrafen gegen dutzende Besucher eines Gottesdienstes verhängt, der illegal abgehalten worden war.

