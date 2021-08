Kronprinzessin Leonor zieht nach Wales

Die spanische Thronfolgerin verlässt mit 15 Jahren das elterliche Nest, den Zarzuela-Palast in Madrid, und wechselt in ein elitäres Internat im mittelalterlichen St Donat’s Castle.

Im United World College of the Atlantic hat diese Woche das Sommercamp für die Neuanfänger begonnen. Unter den Teilnehmern dürften sich heuer auch zwei adelige Teenager befinden, die niederländische Prinzessin Alexia, das ist schon länger bekannt, und die gleichaltrige spanische Thronfolgerin Leonor von Spanien. Beide Mädchen sind 15 Jahre alt und sollen in Wales eine internationale Matura ablegen. Ende August startet das Schuljahr. Das Gemäuer, das den Adelsnachwuchs beim Lernen umgeben wird, stammt aus dem Mittelalter. Seit 1962 beherbergt St Donat’s Castle das internationale Oberstufenkolleg.

An alte Mauern ist Leonor gewohnt, darüber hinaus wird sich ihr Leben durch den Schulwechsel aber deutlich ändern. Nach ihrer Kindheit im Zarzuela-Palast von Madrid und der gemeinsamen Schulzeit mit ihrer jüngeren Schwester Sofía an einer katholischen Privatschule, wird sie nun ins Mehrbettzimmer umsiedeln, ihr Bett selbst machen und sich auch selbst um die Wäsche kümmern. Das Licht geht früh aus. Um 21.30 beginnt die Nachtruhe im College. Am Wochenende dürfen die Schüler bis 23 Uhr munter bleiben.

