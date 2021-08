Wiens Einwanderungsabteilung lud versehentlich Hunderte zu Fest

Die bereits in Kritik stehende MA35 lud zu einem Fest für Neo-Österreicher, um den Erhalt der Staatsbürgerschaft zu feiern, die die meistne gar nicht erhalten hatten.

Die Wiener Einwanderungsabteilung MA 35 hat versehentlich Hunderte Wienerinnen und Wiener mit Migrationshintergrund zu einem Fest für Neo-Österreicher geladen. In dem Schreiben wurde ihnen auch zum Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft gratuliert - die die meisten aber gar nicht erhalten und zum Teil auch nicht beantragt hatten, wie der "Kurier" berichtet. Grund war ein EDV-Fehler.

Der versehentliche Versand an einige hundert Personen sei "auf einen fehlerhaften Abzug aus der Datenbank zurückzuführen", wurde eine Stellungnahme der Abteilung in dem Bericht zitiert. Das EDV-System stehe kurz vor der Ablösung, mit den Betroffenen sei man bereits in Kontakt getreten.

Die MA 35 steht seit längerer Zeit in der Kritik, vor allem lange Verfahrensdauern wurden immer wieder bemängelt. Der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) hat im Frühjahr eine Reform der Abteilung angekündigt - und vor allem mehr Personal. Neue Mitarbeiter und einer telefonische Servicestelle wurden in Aussicht gestellt.

Die Abteilung bewältigt demnach rund 150.000 Verfahren pro Jahr, die mit einer Million Kundenkontakten einhergehen. Da während der Pandemie dieser Kontakt oft telefonisch oder via E-Mail erfolgen musste, hätten sich die Abläufe verzögert, wurde betont. Auch das Aufgabenspektrum sei gewachsen, führte man im Rathaus ins Treffen. So müssen auch die Brexit-Verfahren für in Österreich lebende britische Staatsbürger abgewickelt werden. Auch die Anträge auf Staatsbürgerschaft für Angehörige von NS-Opfern werden von der MA 35 abgewickelt.

Die Kritik war zuletzt aber wieder aufgeflammt. Berichte, wonach das Telefon bei externen Anrufen nicht mehr abgehoben werde, sorgten hier etwa für Aufsehen.

(APA)