Gerstorfer zieht mit Sommerschule und Ex-Kanzler in den Wahlkampf

Oberösterreichs SPÖ-Chefin fordert nach sechs Wochen Ferien einen Rechtsanspruch auf drei Wochen Sommerschule für Kinder im Pflichtschulalter.

14 Wochen Ferien im Jahr sind zu viel für die Familien, elf Wochen reichen, findet Oberösterreichs SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer. Dieser Eindruck habe sich nach vielen Gesprächen - auch mit Eltern - erhärtet, wie sie am Dienstag in Linz sagte, wo sie den "6+3-Familien-Sommer-Plan" vorstellte. Schützenhilfe im Wahlkampf holte sie sich dabei von Ex-Bundeskanzler Christian Kern.

Nach sechs Wochen großen Ferien soll es einen Rechtsanspruch auf drei Wochen Sommerschule für Kinder im Pflichtschulalter geben. Verpflichtend soll die Sommerschule zwar nicht sein, sie soll aber an jedem Schulstandort angeboten werden. Unterschied zum derzeitigen Modell des Bildungsministeriums: Dieses findet (ebenfalls freiwillig) nur in den letzten zwei Ferienwochen statt, außerdem können Schülerinnen und Schüler auch schulübergreifend einem Standort zugeteilt werden.

Unterrichten sollen wie im derzeitigen Modell freiwillig Lehrerinnen und Lehrer, Studierende und eventuell Fellows von Initiativen wie "Teach for Austria" - die Abgeltung würde aber anders aussehen. Die Lehrpersonen könnten im Gegenzug eine Woche Urlaub unter dem Jahr erhalten (derzeit werden Überstunden ausbezahlt), die angehenden Lehrer und Fellows eine Bezahlung. Studierende bekommen derzeit nur ECTS-Punkte für ihr Studium angerechnet. Finanziert werden soll das Modell in Oberösterreich aus Landesmitteln. Der Aufwand bestimme sich danach, wie das Angebot angenommen werde und könne daher noch nicht berechnet werden.

"Die Kosten für Nachhilfe explodieren"

Gerstorfer geht es dabei um Chancengleichheit und -gerechtigkeit. Bildung werde in Österreich vererbt, die Sommerschule könne das ausgleichen. "Die Kosten für Nachhilfe explodieren", aber nicht alle Eltern könnten sich das leisten. In den drei Wochen Sommerschule könne Schule abseits des Frontalunterrichts neu gedacht werden. Das Modell biete den Eltern, vor allem den Müttern, die Chance mehr zu arbeiten. Es sei eine "Win-Situation für alle" und sie hoffe, dass daraus ein breiterer Diskurs entstehe, so die Landesparteivorsitzende.

Kern - von Mai 2016 bis Dezember 2017 österreichischer Bundeskanzler - führte anhand seines eigenen Werdegangs aus, wie knapp die Entscheidung ausfalle, was aus einem Kind wird, ob es ins Gymnasium komme oder nicht. "Das Bildungssystem in Österreich ist nicht gut darin, einen sozialen Aufstieg zu ermöglichen", betonte der nunmehrige Unternehmer. Mit nur der Hälfte der Ausgaben für Corona-Maßnahmen, nämlich 20 Mio. Euro, könne man jedes Kind 20 Jahre lang fördern, mit einer besseren Betreuung, dem 6+3-Modell, einer Ganztagsschule. Die Sommerferien seien gerade für Alleinerziehende ein "Stunt".

Ob das Modell eine Mehrheit in Oberösterreich finde, "muss man diskutieren", so Gerstorfer. Die Flexibilität an den Schulen in den vergangenen 18 Monaten sei eine Garantie, dass es möglich sei. Machbar sei der 6+3-Familien-Sommer-Plan ab dem nächsten Jahr. Sie forderte auch eine Aufwertung der Schulen mit besseren Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal, modernen Klassenzimmern und Laptops für Kinder ab der dritten Schulstufe.

Kern über Gerstorfer: „Vernünftig, sachlich, konsequent"

Kern erklärte seine Motivation, seit langem wieder politisch aufzutreten, mit dem Thema und seiner Wertschätzung für Birgit Gerstorfer. Sie "ist vernünftig, sachlich, konsequent und voller Leidenschaft." Davon, dass Ex-Politiker sich raushalten sollen, halte er nichts. "Ich lege meine Überzeugung nicht ab, das wird ein Leben lang so bleiben." Die SPÖ Oberösterreich sei ein Beispiel für konstruktive Zusammenarbeit. "Ich hoffe, dass am 26. September belohnt wird, dass gut gearbeitet wurde."

In der Politik gebe es Phasen des Auf und Abs, "jetzt sehen wir den Erfolg einer Mega-Inszenierung, die daraus besteht, jeden Tag heiße Luft durch den Äther steigen zu lassen. Davon haben die Leute genug", schloss er. Mehr wollte er zur österreichischen Innenpolitik nicht sagen, denn er "verfolge das Geschehen nicht im Detail". Der Auftritt in Linz sei auch sein einziger im Landtagswahlkampf.

(APA)