Neue Corona-Maßnahmen: Wien verkürzt Gültigkeit der Tests

Die Gültigkeit von Corona-Tests wird in Wien deutlich reduziert. Auslöser sind die steigenden Zahlen durch die Delta-Variante.

Im Arkadenhof des Wiener Rathauses gab Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag neue Verschärfungen im Kampf gegen die Pandemie bekannt - unter dem Eindruck von deutlich steigenden Corona-Zahlen und dem nahenden Herbst und Schulbeginn.

Konkret wird die Gültigkeitsdauer der Coronatests massiv verkürzt. Bei den PCR-Tests (der Wiener Aktion „Alles gurgelt“) wird die Gültigkeit per Anfang September von 72 Stunden auf 48 Stunden gekürzt. Bei Kindern unter 12 Jahren bleibt die Gültigkeit allerdings bei 72 Stunden. Dazu kommt: Die Gültigkeit der Anti-Gen-Test von Apotheken etc. sinkt von 48 auf 24 Stunden. Dazu wird die Wiener Maskenpflicht verlängert.

In Ländern, in denen die Ferien bereits zu Ende sind, sehe man deutliche Steigerungen, meinte Ludwig. Als Beispiel nannte er das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfahlen. „Dort hat die Schule begonnen, und wir sehen einen rapiden Anstieg von Corona-Infizierten - auch im Vergleich zu anderen deutschen Bundesländern." Es seien aber auch die Reiserückkehrer, meinte Ludwig. Er würde sich deshalb erwarten, dass die Bundesregierung mit einem umfangreichen Testangebot reagiere, forderte der Wiener Bürgermeister: „Denn das Testen ist wichtig, weil auch geimpfte Menschen das Virus weitergeben können - wenn auch in deutlichen geringerem Ausmaß.“

Gleichzeitig verteidigte Ludwig die strengeren Maßnahmen in Wien (im Vergleich zu anderen Bundesländern): „Wir haben vor Beginn des Sommers Maßnahmen gesetzt, die vorsichtiger waren. Das hat mir damals viel Kritik eingebracht. Aber es wird die Schule beginnen, damit besteht die Gefahr, dass die Verbreitung des Virus beschleunigt wird - von den Kindern an den gesamten Familienkreis."

Gleichzeitig sprach sich Ludwig wieder gegen eine Impfpflicht aus: „Es gibt eine Personengruppe, die sich nicht impfen lassen will oder kann. Ich bin aber gegen die allgemeine Impfpflicht, weil ich mir die Umsetzung schwer vorstellen kann.“ Nachsatz: „Es ist viel besser zu informieren."