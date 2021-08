Neueste Umfrage: SPD überholt erstmals wieder CDU/CSU

Olaf Scholz und die SPD liegt in einer neuen Umfrage rund einen Monat vor der Bundestagswahl erstmals seit 15 Jahren mit 23 Prozent der Befragten ganz knapp vor der Union. Annalena Baerbocks Grüne hingegen sind schon auf 18 Prozent abgesackt.

Nachdem Meinungsumfragen in den vergangenen Tagen im Vorfeld der Bundestagswahl in etwa einem Monat einen praktischen Gleichstand zwischen den Unionsparteien CDU/CSU und den Sozialdemokraten ergeben hatten, legte eine brandneue Umfrage des Senders NTV am Dienstag erstmals nahe, dass die SPD in Führung gegangen ist: Erstmals seit 15 Jahren liegt sie demnach bei 23 Prozent, die Union auf 22 Prozent, was ein leichtes Minus von einem Prozentpunkt gegenüber den früheren Daten darstellt. CDU-Chef Armin Laschet würde damit die Wahl wohl gegen SPD-Kandidat Olaf Scholz verlieren.

Auf Platz drei folgen die Grünen mit nur noch 18 Prozent. Sie verloren einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche abgeben. Noch im Jänner hatte die Union bei der sogenannten Sonntagsfrage mit 36 Prozent klar geführt. Die SPD kam damals auf 15, die Grünen auf 19 Prozent. Ein zwischenzeitliches Umfragenhoch der Grünen ist wegen der Kalamitäten um ihre Kandidatin, Annalena Baerbock, wieder verpufft.

Laut NTV sähe ein Wahlergebnis jetzt so aus: CDU/CSU 22 Prozent (Bundestagswahl 2017: 32,9 Prozent), SPD 23 Prozent (20,5), Grüne 18 Prozent (8,9), FDP 12 Prozent (10,7), AfD 10 Prozent (12,6), Linke 6 Prozent (9,2).

Armin Laschet hat eigentlich nicht gut lachen. imago images/Future Image

Die sonstigen kleineren Parteien erreichen zusammen 9 Prozent (5,2). Die Zahl der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt bei 26 Prozent und damit über der Nichtwählerquote bei der Wahl 2017 (23,8).

Im künftigen vergrößerten Bundestag (775 Abgeordnete, derzeit 709) hätte die Union nur noch 190 Sitze, 56 weniger als durch die Wahl 2017. Die SPD käme auf 195 (+42), die Grünen auf 152 (+85), die FDP auf 102 (+22), die AfD auf 85 (-1), die Linke auf 51 (-18).

Laschet bei eigenen Parteigängern unbeliebt

Da es laut NTV 388 Abgeordnete benötigt, eine Regierung zu formen, würde das mit diesen Zahlen weder ein Bündnis aus Union und Grünen (342), eines aus SPD und Grünen (347) noch eine Koalition aus Union und SPD (385) schaffen. Möglich wären Dreierkoalitionen wie Union, Grüne und FDP (444 Mandate) und Union/SPD/FDP (487 Mandate), oder SPD/Grüne/FDP (449) und SPD/Grüne/Linke (398 Mandate).

In der persönlichen Kanzlerpräferenz gewinnt SPD-Kandidat Olaf Scholz (63) wieder einen Prozentpunkt hinzu und liegt mit 30 Prozent um satte 19 Prozentpunkte vor Unions-Kandidat Armin Laschet (60). Baerbock (40) stagniert bei nur 15 Prozent. Ein ganz böses Zeichen für die Union: Nur 38 Prozent ihrer Anhänger würden Laschet wählen. Bei Baerbock sind es auch nur wenig beeindruckende 57 Prozent der eigenen Leute, bei SPD-Mann Scholz hingegen kräftige 80 Prozent.

Annalena Baerbock war wohl auch eher ein Grüner Unglücksgriff. APA/AFP/POOL/KAY NIETFELD

Die Umfrage wurde vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL vom 17. bis 23. August 2021 erhoben. Datenbasis: 2504 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

(red./NTV)