Rechts alles dicht machen: Was Kickl mit der FPÖ vorhat

Seit Juni ist Herbert Kickl der alleinige Chef der FPÖ. Welche Richtung schlägt die Partei unter seiner Führung ein? Folgen ihm die Wähler auf diesem Weg? Und: Mit welchen Schwächen hat der Parteichef zu kämpfen?

In dieser Folge: Aus der FPÖ-Doppelspitze Hofer/Kickl wurde Ende Juni der alleinige Chef Herbert Kickl. 88 Prozent der Delegierten konnte er am Parteitag hinter sich versammeln. Nach dem Ibiza-Absturz liegen die Freiheitlichen in Umfragen wieder stabil bei knapp unter 20 Prozent. Was hat der FPÖ-Chef mit seiner Partei jetzt vor? Darüber spricht Michael Mayrhofer mit Innenpolitik-Kennerin Iris Bonavida aus der „Presse“. Mehr zum Thema unter www.diepresse.com/inland

„Die Presse" berichtet auch 2021 vom Europäischen Forum Alpbach unter dem neuen Präsidenten Andreas Treichl.

"Was in Alpbach wichtig wird" ist das tägliche Kongress-Journal für alle, die auch dieses Mal dabei sind und alle anderen, die wissen wollen, was sie verpassen. Zehn Folgen ab 24. August, täglich um 6 Uhr Früh.

Abrufbar unter www.DiePresse.com/Alpbach und überall, wo Sie gern Podcasts hören.

