Wirecard-Skandal: Millionenschaden für Raiffeisen in Salzburg

Die Zahl der durch den Wirecard-Skandal geschädigten Banken und Unternehmen in Österreich wird größer. Nun wurde bekannt, dass dem Raiffeisenverband Salzburg eGen ein Schaden in Höhe von 20 Millionen Euro droht.

Mit dem Raiffeisenverband Salzburg eGen ist

jetzt erst eine weitere österreichische Raiffeisenlandesbank

(RLB) mit einer millionenschweren Forderung an die insolvente

Wirecard AG bekannt geworden. Aus Unterlagen des deutschen

Bundestags geht hervor, dass die Skandalfirma bei den

Salzburgern mit über 20 Millionen Euro in der Kreide steht.

Damit gesellt sich das eher mittelgroße regionale Institut

zu seinen größeren Geschwistern RLB Niederösterreich-Wien AG und

RLB Oberösterreich AG, deren Kredite bereits kurz nach dem

Zusammenbruch des deutschen Zahlungsdienstleisters letzten

Sommer bekannt geworden waren. Zu den Beträgen hielten sich die

Niederösterreicher bedeckt, während die in Linz ansässigen

oberösterreichischen Genossenschafter eine Abschreibung von 30

Millionen Euro bekannt gaben, ohne den Kreditbetrag zu nennen.

Kredit über 20 Millionen Euro an Wirecard vergeben

In den Akten des Wirecard-Untersuchungsausschusses findet

sich nun ein Schreiben des Raiffeisenverband Salzburg an die

Wirecard Sales International Holding GmbH vom 3. Juli 2020, in

dem ein an die Wirecard AG vergebener Kredit in Höhe von 20

Millionen Euro zurückgefordert wird. Die Wirecard AG war zu

diesem Zeitpunkt bereits insolvent; Wirecard Sales hatte laut

dem Schreiben für diesen Kredit gebürgt und ging kurz danach

auch in die Insolvenz.

Ein Sprecher des Raiffeisenverbands Salzburg wollte die

Informationen unter Verweis auf das Bankgeheimnis und das noch

nicht abgeschlossene Insolvenzverfahren nicht kommentieren. In

seiner Bilanz für 2020 weist der Verband eine Verfünffachung der

Wertberichtigungen auf 22,2 Millionen Euro aus, gegenüber 4,3

Millionen Euro im Vorjahr. Dieser Faktor trug wesentlich zur

Halbierung des Jahresüberschusses auf 23 Millionen Euro bei.

Wirecard wird im Geschäftsbericht allerdings weder namentlich

noch beschreibend erwähnt.