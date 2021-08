Impfpflicht breitet sich international aus

Österreich hinkt mittlerweile beim Impffortschritt vielen EU-Partnern hinterher. Italien überlegt trotz besserer Zahlen die Einführung einer sektoralen Impfpflicht und ist damit nicht allein.

„Der Sommer kann ganz gut werden“, prognostizierte Deutschlands bekanntester Virologe, Christian Drosten, im Mai in einem ZDF-Gespräch. Gleichzeitig warnte er schon damals: „Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu früh in totale Euphorie verfallen. Wir sind noch nicht so weit mit unserem Impffortschritt.“ Tatsächlich ist dieser Fortschritt drei Monate nach Drostens Aussagen europaweit ins Stocken geraten. Nicht einmal zwei Drittel der Deutschen sind zumindest einmal geimpft. In Österreich – im Frühsommer noch im Spitzenfeld der EU – ist die Lage noch bescheidener. Die Kurve des Impffortschritts flacht seit einigen Wochen ab. Mit knapp über 60 Prozent an Geimpften liegt das Land mittlerweile unter dem EU-Schnitt (64 %).