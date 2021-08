„Presse“ verkauft 66.670 Stück, Sonntags-Abos steigen

Auflagenkontrolle zeigt Beliebtheit der digitalen „Presse“-Produkte.

Die am Dienstag veröffentlichten Zahlen der österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das 1. Halbjahr 2021 bescheinigen der „Presse“ eine stabile Verkaufsauflage von 66.670 Exemplaren täglich (–537 im Vergleich zum 1. Hj. 2020) bei einem hohen Anteil von 61.432 verkauften Abonnements. In beiden Werten sind die verkauften E-Paper inkludiert. „Presse“ und „Presse am Sonntag“ verzeichneten bei den E-Paper-Abos einen Zuwachs von sieben Prozent auf nunmehr 22.894 Stück – das ist deutlich mehr als „Der Standard“ (11.781) oder der „Kurier“ (12.501) erreichen konnten. Insgesamt verkaufte „Die Presse“ 22.954 E-Paper täglich.

Nicht zu den ÖAK-Zahlen aufaddiert werden die Paid-Content-Daten, also die online verkauften Premium-Zugänge: Hier zählt „Die Presse“ mittlerweile 10.143 Abonnenten – das sind um 1018 mehr als im März 2021, als diese Zahlen erstmals veröffentlicht wurden.

„Die Presse am Sonntag“ wurde Woche für Woche 68.761-mal verkauft. Die Zahl der Sonntags-Abonnements stieg im Vergleichszeitraum um sechs Prozent von 62.328 auf 65.884 Stück. Das ist der bisher höchste Wert seit der Gründung 2009.

Die Auflagendaten im Überblick

Mit 639.330 verkauften Exemplaren (–11.564) ist die „Krone“ auflagenstärkste Tageszeitung, gefolgt von der „Kleinen Zeitung“ (–840 auf 276.150) und dem „Kurier“ (+2306 auf 114.019). Die „OÖN“ verkauften 107.857 (+4505), die „TT“ 72.556 (–2031), die „SN“ 70.016 Stück (+833), „Der Standard“ 54.363 (–942), die „VN“ 54.354 (–855) und die „Neuen Vorarlberger Nachrichten“ 6658 Stück (+72). Das „Profil“ verkaufte 43.020 (–1651), die „NÖN“ 87.288 Exemplare (–4454). Der E-Paper-Anteil war bei allen Zeitungen steigend. Einige Zeitungen hatten im Vorjahr coronabedingt keine Zahlen gemeldet. Dazu gehören „Woman“ (es kam im 1. Halbjahr 2021 auf eine Verkaufsauflage von 74.413) und „News“ (39.761). „Heute“ verbreitete 467.003 Stück, „Österreich & oe24“ 450.229. (i. w.)