Ein fröhliches „Ja!“ zu Enteignungen in Berlin

Warum in diesen Tagen wieder einmal ein Hauch Sozialismus durch die deutsche Hauptstadt weht. Das vierte Berlin-Briefing.

Dieser deutsche Wahlkampf ist eine Seltsamkeit. Er ist spannungsreich, aber inhaltsarm. Thematisch sei „wenig los“, sagte mir neulich ein Mitglied des FDP-Vorstands. Kein Thema zünde so richtig. Alles „sehr komisch“. Das gilt aber nur für die Bundestagswahl. Also nicht für Berlin. Die Hauptstadt hat ihr Wahlkampfthema gefunden. Es drängt sich einem an jeder zweiten Straßenlaterne auf. „Ja!“ Ja!“ „Ja!“ schreit es von den Plakaten. Dazu ein violettes Kreuz. Die Plakate fordern Passanten auf, doch am 26. September den großen Tabubruch zu wagen und „Ja!“ zu Enteignungen zu sagen. Auch hier in meinem Grätzel vulgo Kiez im ehemaligen Ostberlin – die Mauerreste sind fußläufig – wird für die Zwangsmaßnahme aus dem sozialistischen Werkzeugkasten geworben.