Lernt Skifahren statt Bruchrechnen

New York hat eine Impfpflicht für Lehrpersonal verhängt. In Österreich gilt dies als ausgeschlossen. Nur künftige Skilehrer müssen gegen Corona geimpft sein.

Die Bilder aus dem Europapark in Rust in Deutschland sorgten für Empörung: Die Besucher mussten Bändchen in verschiedenen Farben tragen, weiß für geimpft oder genesen, wechselnde Farben für Getestete, je nach Gültigkeitsdauer des Attests. Die Praxis wurde nach Protesten mittlerweile geändert.

Das ist richtig so: Es darf zu keiner sichtbaren Kennzeichnung einer „A-Klasse" in einer Pandemie – oder, im Gegenzug, einer „minderwertigen Klasse" - kommen. Das äußerliche „Sortieren“ von Menschen muss verpönt bleiben. (Wer in Hotels oder bei VIP-Veranstaltungen Bändchen trägt, hat diese Praxis freiwillig akzeptiert.)

Wie sollen nun aber Geimpfte die in Aussicht gestellten Privilegien nützen dürfen? Bei gezielten Eintritten – Flüge, Gastronomie – sind Kontrollen möglich, aber im Alltag? Geimpfte Schüler tragen in der Klasse keine Masken, der Rest schon? Eine undenkbare Stigmatisierung, noch dazu kaum zu administrieren. Dasselbe gilt für öffentliche Verkehrsmittel. Daher werden bei Maskenpflicht weiterhin alle betroffen sein (müssen); es sei denn, Geimpfte sind völlig unter sich, etwa bei einer 1G-Pflicht in der Nachtgastronomie. In Deutschland heißt es, für Geimpfte werde es keinen Lockdown mehr geben. Das bedeutet im Klartext: Es wird gar keinen Lockdown mehr geben.

Mit positiven Anreizen soll der Druck auf Nicht-Geimpfte erhöht werden. „Nudging“, das freundliche, aber bestimmte Stubsen in eine gewollte Richtung, ist als politische Praxis legitim. Da eine generelle Impfpflicht de facto ausgeschlossen ist, hat man sich eben für einen „Impfnachdruck“ entschieden. Miteingerechnet ist dabei, dass sich einige Versprechen als undurchführbar entpuppen werden.

Unverständlich bleibt, warum eine Impfpflicht für besonders neuralgische öffentliche Orte gescheut wird. Während künftige Skilehrer geimpft sein müssen (außer in Vorarlberg), wagt man es nicht, das Lehrpersonal mehr als nur freundlich um eine Impfung zu bitten. Gerade im Umfeld der mittlerweile verwundbarsten Gruppe, der unter 12-Jährigen, die nicht geimpft werden können, wird viel Nachsicht geübt: Zulasten der Gesundheit der Kinder.

Ausgerechnet in New York, Hochburg von Freidenkern in einem Land, das die Grundfreiheiten viel vehementer verteidigt als Österreich, wurde nun eine Impfpflicht für das gesamte Lehrpersonal eingeführt. Mit der Begründung, dass Schulen ein sicherer Ort sein müssten. Und hier? Sind die Skischulen im Wintersemester offenbar die einzigen wirklich sicheren Schulen.