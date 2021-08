Weißhaidinger qualifiziert sich für Diamond-League-Finale

Lukas Weißhaidinger warf den Diskus in Budapest 62,94 m, womit ein Platz beim Finale in Zürich sicher ist.

Lukas Weißhaidinger hat sein Ziel, am Finale der Diamond League teilzunehmen, am Dienstag erreicht. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner im Diskus schleuderte seine Scheibe beim Qualifikationsmeeting in Budapest im Play-off auf 62,94 m und wurde hinter dem Briten Lawrence Okoye (66,89) Zweiter. "Einfach genial. Budapest war für mich absolut eine Reise wert", freute sich der ÖLV-Rekordhalter.

Rang drei ging an U-23-Weltrekordler Kristjan Ceh (SLO/62,94) vor dem in Tokio "versilberten" Schweden Simon Pettersson (SWE). Damit ist Weißhaidinger nun mit 14 Punkten Gesamtdritter, womit ihm der Platz im Finale am 9. September am Züricher Letzigrund sicher ist.

"Ich bin richtig erleichtert. Das war ein toller Wettkampf, wenn man bedenkt, dass ich nach den Olympischen Spielen nicht viel trainieren konnte. Da wäre mein erster Diamond-League-Sieg fast vermessen gewesen. Diesen zweiten Platz kann ich wirklich gut nehmen", meinte der 29-jährige Oberösterreicher. "Jetzt konzentrieren wir uns voll auf Zürich und aufs Finale der Top 6."

(APA)