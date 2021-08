Über 1500 Neuinfektionen und mehr als 400 Spitalspatienten

Die 1574 Neuinfektionen liegen deutlich über dem Tagesschnitt der vergangenen Woche von 1227.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 1574 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Das ist der höchste Wert seit 5. Mai. Außerdem mussten am Mittwoch erstmals seit elf Wochen wieder mehr als 400 Covid-19-Erkrankte in Spitälern behandelt werden. Österreichweit lagen 417 Infizierte in Krankenhäusern, um 19 mehr als am Dienstag. 86 Schwerkranke müssen auf Intensivstationen betreut werden, zwei mehr als am Vortag. Außerdem gab es zwei weitere Todesopfer.

In der vergangenen Woche meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 13 Tote. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 10.770 Todesopfer in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 120,6 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Die 1574 Neuinfektionen liegen deutlich über dem Tagesschnitt der vergangenen Woche von 1227. Zuletzt waren es am 5. Mai mit 1644 neuen Fällen mehr als 1500 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 96,1 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Mittwoch gab es somit wieder 13.393 bestätigte aktive Fälle in Österreich, um 743 mehr als am Dienstag.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 351.072 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 74.651 aussagekräftige PCR-Tests, davon fielen 2,1 Prozent positiv aus. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche, da waren durchschnittlich 1,9 Prozent der PCR-Tests positiv.

Impfmotivation lässt nach

Die Impfungen gehen in Österreich weiter schleppend voran. Am Dienstag wurden 17.541 Impfungen durchgeführt - vor einer Woche waren es noch mehr als 24.000 gewesen. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.457.197 Menschen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 61,1 Prozent der Bevölkerung. 5.142.366 und somit 57,6 Prozent der Österreicher sind bereits zweimal geimpft.

Am höchsten ist die Erst-Durchimpfungsrate im Burgenland mit 68,1 Prozent. In Niederösterreich sind 63,9 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal geimpft, in der Steiermark 61,4 Prozent. Nach Tirol (60,2), Wien (59,5), Vorarlberg (59,2), Kärnten (57,6) und Salzburg (57,4) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 56,5 Prozent.

(APA)