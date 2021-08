Corona-Impfung ab heute an der Supermarktkassa

Bei je einer Wiener Filiale von „Billa Plus“, „Penny“ und „Billa“ können pro Tag 150 Impfungen verabreicht werden.

Das Impfangebot näher an die Menschen zu bringen, ist seit Monaten das Ziel der Stadt Wien. Ab heute, Mittwoch, gibt es in ausgewählten Supermärkten der Rewe Gruppe die Möglichkeit, sich ohne Termin und Anmeldung gegen das Coronavirus impfen zu lassen: Die beiden Impfboxen Wohlmuthstraße und Eisenbahnstraße werden an ihre neuen Standorte - Billa Favoriten und Penny Simmering - verlegt. Das Impfangebot bei Billa Plus kommt zusätzlich hinzu.

Der Auftakt zur Aktion erfolgte am Mittwoch in der Millennium City. Der Andrang dort war am Vormittag gewaltig - allerdings nicht aufgrund zahlreicher Impfwilliger, sondern wegen des großen Medieninteresses. Die Impfstationen in den Rewe-Supermärkten werden gemeinsam von MitarbeiterInnen des Grünen Kreuzes, des Roten Kreuzes, der Johanniter sowie des Einsatzstabes der Stadt Wien organisiert. Pro Standort sind pro Tag bis zu 150 Impfungen möglich. Personen über 18 Jahre erhalten den Impfstoff von Johnson & Johnson, Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren jenen von Biontech/Pfizer. Letztere können sich ihre Zweitimpfung – ebenfalls ohne Terminanmeldung – drei Wochen später im Austria Center Wien oder in einem städtischen Impfzentrum ihrer Wahl abholen. Mitzubringen ist nur ein Lichtbildausweis und die E-Card, die Impfung ist kostenlos und nicht an einen Einkauf gebunden. Als Belohnung erhalten die Geimpften dann einen Bio-Ingwer-Apfel-Shot oder einen Energydrink.

Die Corona-Schutzimpfung wird bei Billa Plus im Eingangsbereich, bei Penny im Markt und bei Billa am KundInnenparkplatz in einem Impfcontainer verabreicht.

Impfangebot in Supermärkten „Billa" Favoriten Franz-Koci-Straße 8, 1100 Wien

Die Impfbox befindet sich am Billa-Parkplatz. Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag von 8 bis 19 Uhr

(Pause von 12 bis 13 Uhr) „Billa Plus" Brigittenau Millenium City, Handelskai 94–96, 1200 Wien Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr

(Pause von 12 bis 13 Uhr) und Samstag von 7:40 bis 18 Uhr (Pause von 12 bis 13 Uhr) „Penny" Simmering Simmeringer Hauptstraße 59–61, 1110 Wien Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr (Pause von 12 bis 13 Uhr) und Samstag von 7:40 – 18 Uhr (Pause von 12 bis 13 Uhr)

Bisher fast 64.000 Wiener ohne Termin geimpft

Seit Anfang Juli haben - neben den regulären Corona-Impfungen in den Wiener Impfzentren - bereits 63.969 Personen in Wien eines der dezentralen Impfangebote ohne Termin in Anspruch genommen. Von den Einkaufszentren steht die Lugner City mit 1911 verabreichten Impfungen weiterhin an der Spitze. In den Impfbussen wurden bis dato 2422 Impfstiche gegeben, bei den Containern führen Rathausplatz (4073), Donauinsel (2023) und der Stephansdom (1184) an.

„Es muss unser aller gemeinsames Ziel sein, die Pandemie nachhaltig einzudämmen. Die Corona-Schutzimpfung ist in Hinblick auf den kommenden Herbst und steigende Infektionszahlen notwendiger denn je. Daher freut es mich, dass unsere KundInnen in Wien dieses zusätzliche Angebot nutzen können“, erklärte Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG.

„Je besser wir die COVID-Schutzimpfung in den Alltag der Wienerinnen und Wiener einbetten können, umso besser werden diese Angebote auch angenommen – gerade in Bezirken, in denen noch mehr Potenzial bei der Impfquote herrscht. Mit dieser Kooperation schaffen wir genau das: Nie war es unkomplizierter, sich in Wien impfen zu lassen“, zeigt sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zufrieden.

(red.)