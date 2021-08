Eine Verkürzung der Testgültigkeit wird die Probleme nicht lösen

Wenn Corona-Tests nicht wirklich kontrolliert werden, bringt die Verkürzung einer Gültigkeit wenig.

Nach der Verkürzung der Gültigkeit von PCR-Tests auf 48 Stunden und Antigen-Tests auf 24 Stunden in Wien soll diese Regel nun womöglich auf ganz Österreich ausgeweitet werden. Das wirft die Frage auf, inwiefern ein Test sinnvoll ist, der nicht ordnungsgemäß kontrolliert wird. Leider erlebt man es zu oft, dass nur ein flüchtiger Blick auf den QR-Code am Handy geworfen wird. Zu flüchtig: So schnell kann man das Gültigkeitsdatum des Tests oder Impftermine nicht erfassen.

Vielfach ist es eine Frage der Zeit: Wann hat jemand im Betrieb ausreichend Zeit, den 3G-Nachweis zu kontrollieren, wenn die Gastgärten voll sind und Personalmangel herrscht? Die 3G-Kontrolle „machen wir später“, hört man oft. Oder die Frage: „Wollen Sie denn gar nicht den Grünen Pass sehen?“ Ein hastiger Blick aufs Handy und auf zum nächsten Tisch. Viel Kontrolle in kurzer Zeit scheint schlicht unmöglich. Dennoch sind Wirtsleute, Hotelbetreiber, Friseure und dergleichen dafür mitverantwortlich.

Und sie müssten sich auch Konflikten aussetzen. Wie oft müssen Kellner diskutieren, wenn es gar keinen 3G-Nachweis gibt? Vielmals wirken Mitarbeiter auch mit der Handhabe der Grünen Pass-App überfordert. Die Schulung dafür müsste dringend nachgeholt werden. Ein Impfpass ist selbsterklärend, doch müssen die zuständigen Leute auch wissen, wo das wichtige Datum in der App zu kontrollieren ist. Die Verkürzung der Gültigkeit von Tests wird womöglich mehr Leute zu einer Impfung überzeugen, die bestehenden Probleme bei Testkontrollen wird sie natürlich nicht lösen.