Niederlande: Polizei löst Protest gegen Flüchtlingslager auf

Vor einem Auffanglager der Armee für afghanische Migranten nahe Arnheim demonstrierten Hunderte Menschen und zündeten Autoreifen an. Die Regierung reagierte empört.

Der Widerstand gegen anhaltende Migration speziell aus dem Nahen und Mittleren Osten könnte sich in Europa verhärten: In den Niederlanden, einem traditionell gastfreundlichen Land mit sehr vielen Immigranten, musste die Polizei in der Nacht auf Mittwoch eine Protestaktion vor einem Auffanglager für Flüchtlinge aus Afghanistan auflösen.

Vor der Einrichtung der Armee beim Dorf Harskamp in der Gemeinde Ede nahe Arnheim hatten sich am Dienstagabend etwa 250 Menschen versammelt. Sie riefen Losungen wie „Das eigene Volk zuerst" und „Harskamp gehört uns", wie der örtliche Sender Omroep Gelderland berichtete.

Die Polizei schritt nach Angaben eines von der Nachrichtenagentur ANP zitierten Sprechers ein, nachdem Autoreifen in Brand gesetzt worden waren. Eine Gruppe von etwa 60 demonstrierenden Jugendlichen wurde in das Dorf abgedrängt; festgenommen wurde indes niemand.

Verteidigungsministerin Ank Bijleveld verurteilte das Verhalten der Demonstranten am Mittwoch als "verwerflich", berichtete der Sender Omroep Gelderland. Außenministerin Sigrid Kaag sagte, die Demonstranten hätten sich "herzlos und entsetzlich" benommen. Derartiges dürfe nicht noch einmal geschehen, sagte der Bürgermeister von Ede, René Verhulst. "Das wollen wir hier nicht." Die Gemeinde und die Polizei würden beraten, wie solche Vorfälle zu verhindern seien.

Proteste zuletzt auch in Litauen

In den Niederlanden hat das Verteidigungsministerium bisher drei Notaufnahmelager für Afghanen eingerichtet, darunter das bei Harskamp. Bis dato wurden nach Angaben der Behörde für die Aufnahme von Asylsuchenden insgesamt rund 1100 Personern dort untergebracht. Ein viertes Lager der Streitkräfte für Afghanen wird bei Nijmegen vorbereitet.

Öffentliche Proteste, in der Regel im kleineren Rahmen, gegen Migration hat es in den vergangenen Jahren in mehreren Staaten der EU gegeben. Zuletzt in Litauen, über dessen Grenze etwa zahlreiche Iraker aus dem angrenzenden Belarus gekommen waren, wo ihnen das dortige Regime sozusagen zum Weiterzug in die EU verhilft.

(APA/DPA/red.)