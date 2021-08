Kurz, Anschober und die Dystopie der Gleichschaltung

Das „Theater zum Fürchten“ zeigt im Luftschutzbunker Mödling sein beklemmendes Stationentheater „Utopia“ in aktualisierter Form.

Embryonen in riesigen Reagenzgläsern. Roboterartig sprechende Androiden mit Strichcode am Arm. Eine Einsiedlerin im Dschungel als Influencerin mit Millionen von Followern. Aber auch Kurz, Anschober und Co., die in einem Zusammenschnitt von „Worst Case Szenarien“ und Einschränkungen sprechen: Das Stationentheater „Utopia. Schöne neue Welt(en)“ des „Theaters zum Fürchten“ lässt die Besucher in den Stollengängen des Mödlinger Luftschutzbunkers zu Utopien, Dystopien und Gegenwärtigem stoßen – beängstigend, beklemmend oder erschreckend real.