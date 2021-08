Tausende Afghanen kommen auf US-Basen in Deutschland

Bis zu 7000 Menschen werden in Kasernen und auf Übungsplätzen untergebracht, bevor sie in die USA weiterreisen können. Vielfach müssen sie erst ihre Verfahren für Sondervisa abwarten.

Im Rahmen der internationalen Evakuierungsaktion aus Afghanistan trafen am Dienstag die ersten von US-Flugzeugen ausgeflogenen afghanischen Flüchtlinge in Deutschland ein, die dort zwischenzeitlich vorest in mehreren US-Stützpunkten untergebracht werden sollen.

Einer Aussendung des Kommandos der U.S. Army für Europa und Afrika in Wiesbaden (Rheinland-Pfalz) zufolge wird Platz für bis zu 7000 Menschen geschaffen. Etwa 2000 davon könne man in den Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern unterbringen, dazu insgesamt 5000 auf den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels in Nordbayern.

Ramstein Air Base überlastet

Bei der Unterbringung würden strenge Covid-Schutzmaßnahmen eingehalten, hieß es. Diese sei voraussichtlich auch nur vorübergehend, denn die im Rahmen der Operation „Allies Refuge" aus Afghanistan Geholten seien entweder schon US-Bürger oder würden in den genannten Standorten des US-Militärs das Verfahren für den Erhalt von Sondervisa abwarten. Die Erweiterung der Auffangkapazitäten in Deutschland war nötig geworden, nachdem die wichtigste europäische Nabe des US-Militärs für Flugzeuge und Lufttransporte, der Fliegerhorst Ramstein nahe Kaiserlautern, mit dem Menschenstrom schon ausgelastet ist.

Soldaten der 41. US-Artilleriebrigade bauen in Grafenwöhr eine Notunterkunft. dvidshub.net/Youtube (Screenshot)

Die US-Luftbrücke aus Afghanistan führt zur Zeit primär von Kabul nach Katar und Kuwait, und von dort aus in weitere Staaten, die auf Bitte Washingtons Afghanen mit Wunschziel USA (und Kanada) zwischenzeitlich unterbringen. Wichtige solcher Zwischenziele sind auch etwa Italien, Spanien und die Türkei, es sollen insgesamt 26 Staaten sein, die sich dafür bereiterklärt haben.

Über die möglichen Ausmaße dieser Evakuierungsaktion kursieren unterschiedliche Zahlen, zumal auch die tatsächliche Dauer noch nicht eindeutig ist: Die USA wollen am 31. August aufhören, haben sich aber nicht klar festgelegt; Deutsche und Briten etwa wollen schon bis zum Wochenende die Flüge einstellen. Bis Monatsende könnten jedenfalls allein die USA deutlich mehr als 100.000 Menschen aus Afghanistan geflogen haben.

(wg)