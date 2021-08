Auch blonde Frauen haben den Blues

Die Tedeschi Trucks Band hat Eric Claptons Meisterwerk „Layla“ neu interpretiert. „Layla Revisited“ ist ein glühendes Manifest für die traditionelle amerikanische Musik.

Warum diesen einzigen Geniestreich Eric Claptons noch einmal aufnehmen? Die Frage ist berechtigt, denn das Doppelalbum „Layla And Other Assorted Love Songs“ ist perfekt. Die gitarristischen Dialoge zwischen Clapton und Duane Allman und die knisternde Fusion zwischen White-Boy-Blues und authentischen Südstaatensounds klingen unüberbietbar. Und doch sprachen biografische Zufälle für die Neubearbeitung durch die Tedeschi Trucks Band. In den Linernotes erzählt Trucks davon, wie sein Vater ihn und seinen Bruder David mit Claptons Album in den Schlaf lockte. Später spielte der heutige 42-Jährige gemeinsam mit Clapton, in der Allman Brothers Band und auf einer ausgedehnten Tournee. So lag es nahe, sich an „Layla“ zu wagen.