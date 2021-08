Mit einer Gesetzesänderung will Rot-Pink gegen „Bausünden“ vorgehen. Einschränkungen soll es bei Fäche, Abstandsregeln und Gebäudehöhe geben.

Nirgends wird in Europa so viel gebaut wie in Österreich – das stellte erst kürzlich die Unternehmensberatung Deloitte fest. Es verwundert nicht, dass der Bau-Boom in der stetig wachsenden Bundeshauptstadt Wien besonders deutlich zu sehen ist.