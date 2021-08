Auch an der Wall Street fischt man im Trüben

Die US-Börsen haben seit Beginn der Coronakrise ein fulminantes Comeback erlebt. Auch im New Yorker Finanzzentrum versteht man deshalb die Welt nicht mehr.

Computer können viel, aber sie können nicht alles. Schon gar nicht, wenn es darum geht, Vorhersagen über die künftige Entwicklung an den Finanzmärkten zu treffen. Das ist vielleicht die am schwersten zu ertragende Lektion aus den vergangenen eineinhalb Jahren, in denen sich die Leitindizes der US-Börsen so schnell verdoppelt haben, wie seit dem Jahr 1932 nicht mehr.

„Als Covid im März 2020 zum ersten Mal sein hässliches Haupt hob, wenn mir da jemand gesagt hätte, dass wir 18 Monate später genauso hohe – wenn nicht sogar höhere – Fallzahlen haben wie an diesem Tag, dass sich der Markt jedoch binnen 18 Monaten verdoppelt, ich hätte ihn ausgelacht“, sagt Steve Chiavarone, Portfoliomanager bei Federated Hermes.

Eine der entscheidenden Lehren aus dieser Zeit sei daher, immer etwas Demut zu haben. „Selbst wenn man das Virus vorhersagen könnte, liegt man beim Markt nicht unbedingt richtig“, so Chiavarone. „Selbst wenn man einen Wahlausgang prognostizieren könnte, macht man es in Bezug auf den Markt nicht notwendigerweise richtig.“