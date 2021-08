Angela Merkels "bitterer" Abschied

(c) imago images/Metodi Popow (M. Popow via www.imago-images.de)

Im Bundestag wird hitzig über das Fiasko in Afghanistan gestritten. Die Kanzlerin verzichtet in ihrer vielleicht letzten Regierungserklärung auf eine Entschuldigung im Namen der Regierung.

Berlin. Als Angela Merkel im Juni im Bundestag eine Regierungserklärung abgab, wirkte sie gänzlich ungerührt. „Sachlich und unemotional“ lautete hernach der Tenor über ihren Auftritt, vom dem es hieß, es sei nach 16 Kanzlerjahren wohl ihr letzter gewesen. Aber das war ein Irrtum. Die Tragödie am Hindukusch zwang Merkel am Mittwoch erneut zu einer, nur vielleicht letzten, Regierungserklärung und diesmal war die Atmosphäre weniger freundlich. An ihrer schwarz-roten Koalition klebt der Vorwurf des Versagens, weil erst spät die Rettung der afghanischen Ortskräfte eingeleitet wurde, weil die frühe Ausreise treuer Helfer auch an bürokratischen Hürden gescheitet war, weil Warnungen der Botschaft in Kabul ignoriert wurden und die hiesigen Nachrichtendienste, wie viele andere, die Blitzeroberung Kabuls durch die Taliban nicht kommen sahen. Zumindest lauten so die Vorwürfe.