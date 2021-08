Die Inzidenz soll nicht über alles entscheiden.

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, als die Corona-Ampel das erste Mal blinkte. Auch damals stand ein neues Schuljahr kurz bevor, und das Bildungsressort kündigte an: Die Corona-Kommission soll mit ihrer grün, gelb, orange und rot schaltbaren Ampel über Maßnahmen in Schulen entscheiden. Die Einführung von Maskenpflicht, Schichtbetrieb und Home-Schooling sollte damit von den Coronazahlen (der Verbreitung und Auslastung) abhängen.